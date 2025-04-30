С 2018 года «Торонто» проиграл 13 из 14 матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии

Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.

Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.

Примечательно, что с 2018 года «Торонто» провёл в розыгрышах Кубка Стэнли уже 14 матчей, в которых мог закрыть серии и выиграл лишь один из них (шестой в серии первого раунда плей-офф-2023 с «Тампа-Бэй Лайтнинг»). Остальные 13 матчей неизменно заканчивались поражениями «кленовых листьев».

Вот так выглядит эта статистика в своём полном виде: в список вошли седьмой матч серии первого раунда с «Бостон Брюинз» в 2018 году, шестой и седьмой матчи первого раунда с «Бостоном» в 2019 году, пятый матч квалификации с «Коламбус Блю Джекетс» в 2020 году, пятый, шестой и седьмой матчи первого раунда с «Монреаль Канадиенс» в 2021 году, шестой и седьмой матчи первого раунда с «Тампой» в 2022 году, пятый матч первого раунда с «Тампой» в 2023 году, седьмой матч первого раунда с «Бостоном» в 2024 году, четвёртый и пятый матчи первого раунда с «Оттавой» в этом году.