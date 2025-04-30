«Вегас» в третий раз обыграл «Миннесоту» и вновь вышел вперёд в серии. У Капризова — гол

Утром 30 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд», победу в котором со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон, Бретт Хауден и Марк Стоун. У гостей шайбы забросили Мэтт Болди и россиянин Кирилл Капризов. Форвард Яков Тренин остался без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Миннесота» во второй раз вышла вперёд в серии с «Вегасом». Счёт на данный момент 3-2. Следующий матч пройдёт в Сент-Поле 2 мая.

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