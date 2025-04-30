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Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд, результат матча 30 апреля 2025, счёт 3:2 ОТ, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Вегас» в третий раз обыграл «Миннесоту» и вновь вышел вперёд в серии. У Капризова — гол
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Утром 30 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд», победу в котором со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh)     1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp)     2:1 Стоун (Айкел) – 13:24     2:2 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 43:31     3:2 Хауден (Пирсон, Хаг) – 64:05    

В составе победителей голами отметились Вильям Карлссон, Бретт Хауден и Марк Стоун. У гостей шайбы забросили Мэтт Болди и россиянин Кирилл Капризов. Форвард Яков Тренин остался без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Миннесота» во второй раз вышла вперёд в серии с «Вегасом». Счёт на данный момент 3-2. Следующий матч пройдёт в Сент-Поле 2 мая.

Календарь плей-офф НХЛ
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