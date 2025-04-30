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«Эдмонтон» выиграл третий матч кряду в серии с «Кингз». Россияне набрали два очка

Утром 30 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также шведский нападающий Маттиас Янмарк. В активе российского форварда гостей Василия Подколзина ассист на победную шайбу. Звёзды канадской команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид отдали по одному голевому пасу на третий гол «Ойлерз».

У гостей единственную шайбу забросил россиянин Андрей Кузьменко. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл третий матч подряд и впервые вышел вперёд в серии с «Кингз». Счёт на данный момент 3-2. Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 2 мая.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: