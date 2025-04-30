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Лос-Анджелес Кингз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 30 апреля 2025, счёт 1:3, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» выиграл третий матч кряду в серии с «Кингз». Россияне набрали два очка
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Утром 30 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Копитар, Кемпе) – 23:33 (pp)     1:1 Кейн (Клингберг) – 26:16     1:2 Янмарк (Арвидссон, Подколзин) – 47:12     1:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:02    

В составе победителей голами отметились канадские форварды Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также шведский нападающий Маттиас Янмарк. В активе российского форварда гостей Василия Подколзина ассист на победную шайбу. Звёзды канадской команды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид отдали по одному голевому пасу на третий гол «Ойлерз».

У гостей единственную шайбу забросил россиянин Андрей Кузьменко. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл третий матч подряд и впервые вышел вперёд в серии с «Кингз». Счёт на данный момент 3-2. Следующий матч пройдёт в Эдмонтоне 2 мая.

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