Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 30 апреля 2025 года
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30 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Ткачук, Штюцле) – 23:46 0:2 Козенс (Годетт) – 48:24 (sh) 0:3 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 57:09 0:4 Ткачук (Штюцле) – 59:13
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Песке) – 03:46 0:2 Майер (Песке) – 05:31 0:3 Ноэсен (Немец, Хэмилтон) – 09:55 1:3 Холл (Стэнковен) – 21:46 2:3 Блейк (Янковски) – 24:01 3:3 Свечников (Орлов, Ахо) – 25:40 3:4 Хишир (Коттер, Ноэсен) – 27:26 4:4 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 31:27 (pp) 5:4 Ахо (Гостисбер, Джарвис) – 84:17 (pp)
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh) 1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp) 2:1 Стоун (Айкел) – 13:24 2:2 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 43:31 3:2 Хауден (Пирсон, Хаг) – 64:05
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Копитар, Кемпе) – 23:33 (pp) 1:1 Кейн (Клингберг) – 26:16 1:2 Янмарк (Арвидссон, Подколзин) – 47:12 1:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:02
Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-2;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 3-2;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-3;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 3-2.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-3;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-2;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 4-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 3-1.
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