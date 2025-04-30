Кирилл Капризов и Андрей Свечников возглавили снайперскую гонку Кубка Стэнли — 2025

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стали лидерами снайперской гонки плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

Капризов отметился заброшенной шайбой в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ). Свечников также забил гол в пятой игре серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). Таким образом, у обоих российских форвардов стало по пять заброшенных шайб. Больше на данный момент нет ни у кого в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Кроме того, по пять шайб забросили ещё один форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, а также канадский звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

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Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли: