Кирилл Капризов и Андрей Свечников возглавили снайперскую гонку Кубка Стэнли — 2025
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стали лидерами снайперской гонки плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.
Капризов отметился заброшенной шайбой в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ). Свечников также забил гол в пятой игре серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). Таким образом, у обоих российских форвардов стало по пять заброшенных шайб. Больше на данный момент нет ни у кого в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Кроме того, по пять шайб забросили ещё один форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, а также канадский звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh) 1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp) 2:1 Стоун (Айкел) – 13:24 2:2 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 43:31 3:2 Хауден (Пирсон, Хаг) – 64:05
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Песке) – 03:46 0:2 Майер (Песке) – 05:31 0:3 Ноэсен (Немец, Хэмилтон) – 09:55 1:3 Холл (Стэнковен) – 21:46 2:3 Блейк (Янковски) – 24:01 3:3 Свечников (Орлов, Ахо) – 25:40 3:4 Хишир (Коттер, Ноэсен) – 27:26 4:4 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 31:27 (pp) 5:4 Ахо (Гостисбер, Джарвис) – 84:17 (pp)
Команды-рекордсмены по кубкам Стэнли:
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