Капризов набрал очки в 5-м матче плей-офф подряд, это 3-й результат в истории «Миннесоты»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вегас Голден Найтс» забросил шайбу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов набрал очки в пятом матче плей-офф НХЛ подряд, что стало третьим результатом в истории «дикарей». Больше Капризова матчей с результативными баллами в истории «Миннесоты» имеют Мариан Габорик (8 в 2003 году) и Зак Паризе (6 в 2014 году).
30 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Вегаса».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh) 1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp) 2:1 Стоун (Айкел) – 13:24 2:2 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 43:31 3:2 Хауден (Пирсон, Хаг) – 64:05
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