Только три игрока обходят Кирилла Капризова в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ). Таким образом, россиянин набрал девятое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

В активе Капризова пять голов и четыре результативные передачи после пяти сыгранных встреч. По числу очков 28-летний российский форвард уступает только троим хоккеистам, которые делят первую строчку бомбардирской гонки.

По 10 очков на данный момент набрали шведский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе (4+6), а также звёздные форварды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (2+8) и Леон Драйзайтль (3+7).

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