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Только три игрока обходят Кирилла Капризова в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2025

Только три игрока обходят Кирилла Капризова в гонке бомбардиров Кубка Стэнли — 2025
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ). Таким образом, россиянин набрал девятое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh)     1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp)     2:1 Стоун (Айкел) – 13:24     2:2 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон) – 43:31     3:2 Хауден (Пирсон, Хаг) – 64:05    

В активе Капризова пять голов и четыре результативные передачи после пяти сыгранных встреч. По числу очков 28-летний российский форвард уступает только троим хоккеистам, которые делят первую строчку бомбардирской гонки.

По 10 очков на данный момент набрали шведский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе (4+6), а также звёздные форварды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (2+8) и Леон Драйзайтль (3+7).

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