Кемпе повторил рекорд Гретцки по скорости достижения 10 очков за «Кингз» в Кубке Стэнли
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Шведский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе в пятом матче серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз» записал на свой счёт результативную передачу и набрал своё 10-е (4+6) очко за «королей» в плей-офф.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кемпе набрал 10 очков за пять матчей Кубка Стэнли и повторил рекорды Уэйна Гретцки и Дэрила Эванса за «Лос-Анджелес», которые также набирали по 10 очков за пять игр плей-офф НХЛ.
30 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-2 в пользу канадского клуба.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кузьменко (Копитар, Кемпе) – 23:33 (pp) 1:1 Кейн (Клингберг) – 26:16 1:2 Янмарк (Арвидссон, Подколзин) – 47:12 1:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:02
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