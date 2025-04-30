Кемпе повторил рекорд Гретцки по скорости достижения 10 очков за «Кингз» в Кубке Стэнли

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе в пятом матче серии Кубка Стэнли — 2025 с «Эдмонтон Ойлерз» записал на свой счёт результативную передачу и набрал своё 10-е (4+6) очко за «королей» в плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кемпе набрал 10 очков за пять матчей Кубка Стэнли и повторил рекорды Уэйна Гретцки и Дэрила Эванса за «Лос-Анджелес», которые также набирали по 10 очков за пять игр плей-офф НХЛ.

30 апреля мск на льду «Крипто.ком-Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-2 в пользу канадского клуба.