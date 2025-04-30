Капризов и Болди повторили достижение Овечкина и Бекстрёма в Кубке Стэнли

Нападающие «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и Мэтт Болди в первых пяти матчах Кубка Стэнли в серии с «Вегас Голден Найтс» забили по пять голов каждый.

Как сообщает TSN StatsCentre, Капризов и Болди стали шестой парой игроков (с 1989 года), кто забрасывал по пять шайб в первых пяти играх Кубка Стэнли. Ранее этого добились Зак Хайман/Леон Драйзайтль (2024), Валерий Ничушкин/Арттури Лехконен (2024), Драйзайтль/Эвандер Кейн (2022), Никлас Бекстрём/Александр Овечкин (2010), Дэйл Хантер/Эл Айэфрейти (1993).

30 апреля мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Вегаса».