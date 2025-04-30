Расписание матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 30 апреля 2025 года
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Сегодня, 30 апреля, состоятся два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
30 апреля 2025, среда. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 2-1;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-1.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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