«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым

«Сибирь» подписала новый контракт с 32-летним нападающим Кириллом Рассказовым. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В КХЛ Рассказов провёл 506 матчей, забросил 81 шайбу и сделал 97 результативных передач. За «Сибирь» нападающий сыграл 36 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4. В регулярном сезоне-2024/2025 «Сибирь» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков после 68 матчей.