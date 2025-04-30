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«Теряешь сознание на секунду». Форвард «Каролины» Ахо — о победном голе во 2-м овертайме

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо высказался о своей заброшенной шайбе во втором овертайме пятого матча серии Кубка Стэнли — 2025 с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ, 4-1).

«Ощущение нереальности, очевидно. Почти теряешь сознание на секунду. Толпа сходит с ума, парни прыгают на тебя, и это нереально. Действительно хорошее чувство», — приводит слова Ахо сайт «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором по итогам овертайма со счётом 5:4 одержали хозяева. «Ураганы» выиграли серию со счётом 4-1.