Марат Хайруллин оценил изменения в тренерском штабе СКА

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил изменения в тренерском штабе клуба с берегов Невы.

— Недавно в СКА сменилась часть помощников Романа Ротенберга — ушли отвечавший за нападающих и большинство Евгений Корешков и работавший с меньшинством Альберт Лещёв, которого сменил пришедший из «Лады» Максим Семёнов. Этот же штаб сейчас приступил к работе со сборной России. Какие первые впечатления от нового распределения обязанностей?

— Мы всех этих людей знаем не первый день. Но сейчас уже пошли изменения — по-другому стали играть в меньшинстве, за которое теперь отвечают Семёнов и Евгений Кетов. Будем оттачивать эти детали дальше. Ну и Константин Валерьевич Шафранов снова работает со спецбригадами большинства. У нового тренерского штаба своё видение, и мы будем его придерживаться. Дай бог, результат от этого будет лучше, — приводят слова Хайруллина «Известия».