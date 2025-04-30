Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марат Хайруллин оценил изменения в тренерском штабе СКА

Марат Хайруллин оценил изменения в тренерском штабе СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил изменения в тренерском штабе клуба с берегов Невы.

— Недавно в СКА сменилась часть помощников Романа Ротенберга — ушли отвечавший за нападающих и большинство Евгений Корешков и работавший с меньшинством Альберт Лещёв, которого сменил пришедший из «Лады» Максим Семёнов. Этот же штаб сейчас приступил к работе со сборной России. Какие первые впечатления от нового распределения обязанностей?
— Мы всех этих людей знаем не первый день. Но сейчас уже пошли изменения — по-другому стали играть в меньшинстве, за которое теперь отвечают Семёнов и Евгений Кетов. Будем оттачивать эти детали дальше. Ну и Константин Валерьевич Шафранов снова работает со спецбригадами большинства. У нового тренерского штаба своё видение, и мы будем его придерживаться. Дай бог, результат от этого будет лучше, — приводят слова Хайруллина «Известия».

Материалы по теме
Дедунов — о Кузнецове: много негатива? Это половину правды, половину неправды, как есть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android