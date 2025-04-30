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Стал известен состав молодёжной сборной России для подготовки к «Кубку Будущего»

Штаб сборных команд определил состав молодёжной сборной России для подготовки к турниру «Лига Ставок Кубок Будущего», который пройдёт с 15 по 18 мая в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари: Пётр Андреянов («Красная Армия»), Андрей Трофимов («Стальные Лисы»), Мурат Шиянов («Ажуа U20», Швейцария).

Защитники: Максим Агафонов, Алексей Родионов (оба — «Толпар»), Артём Гончар, Никита Полтавчук, Александр Сиряцкий (все — «Стальные Лисы»), Матвей Кривоножкин («Ладья»), Ильяс Магомедсултанов, Роман Шохрин (оба — «Локо»), Андрей Сальников («Рубин»), Макар Фомин («Алмаз»).

Нападающие: Артём Бондарь (МХК «Динамо» Мск), Степан Горбунов, Филат Гусманов, Андрей Матюшин (все — «Белые Медведи»), Вадим Дудоров, Андрей Елезов, Роман Лутцев, Роман Максимов (все — «Локо»), Илья Паутов, Никита Фролов (оба — «Красная Армия»), Александр Першаков («Сибирские Снайперы»), Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб), Малик Саберзянов («Ирбис»), Михаил Фёдоров («Стальные Лисы»), Максим Филимонов (СМО МХК «Атлант»).

Тренерский штаб: Николай Воеводин – главный тренер, Евгений Бобарико, Максим Петров – тренеры, Алексей Давыдов – тренер вратарей, Александр Кофанов – тренер по ОФП.

Расписание турнира:

15 мая, четверг

11:30* Россия U18 – Беларусь U20;

15:30 Россия U20 – СХЛ;

16 мая, пятница

11:30 Беларусь U20 – СХЛ;

15:30 Россия U20 – Россия U18;

17 мая, суббота

13:30 Турнир «3х3 Кубок Будущего»;

18 мая, воскресенье

09:30 Россия U18 – СХЛ;

13:30 Россия U20 – Беларусь U20.

* время московское.