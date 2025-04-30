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Андрей Свечников высказался о своей игре в серии плей-офф с «Нью-Джерси»

Андрей Свечников высказался о своей игре в серии плей-офф с «Нью-Джерси»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своей игре в серии плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

«У меня была хорошая серия, но я чувствую, что сейчас пора двигаться дальше. Будет новая серия. Я должен продолжать делать то, что должен. Все приложили много усилий, мы хорошо играли, и я рад, что мы выиграли.

У нас есть план в голове. Мы очень хорошо контролируем шайбу, стараемся больше двигать её к воротам, быть рядом с ней и находить отскоки. Как только забиваешь один гол, чувствуешь уверенность. Как только забьёшь в паре игр, надеюсь, уже не остановишься», — приводит слова Свечникова сайт «Каролины».

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