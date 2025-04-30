Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о своём будущем в казанском клубе.

«У меня не было ещё встречи с руководством, идёт тренировочный процесс. У меня есть контракт и у тренерского штаба, мы продолжаем работу, готовимся к следующему сезону», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.