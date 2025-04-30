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Генменеджер «Ак Барса» назвал игроков, с которыми клуб работает над продлением контрактов

Генменеджер «Ак Барса» назвал игроков, с которыми клуб работает над продлением контрактов
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал хоккеистов, с которыми казанский клуб работает над продлением контрактов.

«В первую очередь работаем по контрактам с Галимовым, Сафоновым, Журавлёвым, Мифтаховым – это лидеры и наши воспитанники. По остальным ребятам не могу пока сказать, возможны изменения, обмены, продажа игроков», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

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