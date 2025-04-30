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«Счастлив быть здесь». Серебряков впервые высказался о продлении контракта с «Авангардом»

«Счастлив быть здесь». Серебряков впервые высказался о продлении контракта с «Авангардом»
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о продлении контракта с омским клубом до конца сезона-2029/2030.

— Прокомментируй, пожалуйста, продление контракта с «Авангардом» до 2030 года.
— Очень рад, прекрасные ощущения. Счастлив быть здесь, так что, как только поступило предложение, мы с семьёй сразу согласились.

— У тебя и так было соглашение до 2027-го. В чём смысл ещё большего продления?
— Для меня это стабильность. Нам здесь всё нравится и хочется, чтобы была уверенность в будущем.

— После СКА нет боязни подписывать долгосрочный контракт?
— Нет (смеётся). В жизни всякое бывает, сейчас я об этом не задумывался. Поступило хорошее предложение, и я очень рад, — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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