«Счастлив быть здесь». Серебряков впервые высказался о продлении контракта с «Авангардом»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о продлении контракта с омским клубом до конца сезона-2029/2030.

— Прокомментируй, пожалуйста, продление контракта с «Авангардом» до 2030 года.

— Очень рад, прекрасные ощущения. Счастлив быть здесь, так что, как только поступило предложение, мы с семьёй сразу согласились.

— У тебя и так было соглашение до 2027-го. В чём смысл ещё большего продления?

— Для меня это стабильность. Нам здесь всё нравится и хочется, чтобы была уверенность в будущем.

— После СКА нет боязни подписывать долгосрочный контракт?

— Нет (смеётся). В жизни всякое бывает, сейчас я об этом не задумывался. Поступило хорошее предложение, и я очень рад, — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.