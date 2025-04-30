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Серебряков — о хите на Радулове: он ругался, мне так не понравилось. А тут — такой шанс!

Серебряков — о хите на Радулове: он ругался, мне так не понравилось. А тут — такой шанс!
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о своём силовом приёме на нападающем «Локомотива» Александре Радулове в матче серии Кубка Гагарина — 2025.

— Расскажи о своём силовом приёме на Радулове. Как это вообще произошло?
— Ну, у нас с ним давняя история (смеётся). Он что-то так ругался в первой игре на меня, мне так не понравилось. А тут смотрю – такой шанс у меня! Когда он ещё появится? Так что просто не мог не провести этот хит, ну и плюс эмоций команде нужно было добавить, болельщикам. И мы же как раз потом забили.

— Не боялся, что что-то пойдёт не так? Сам упадёшь или удаление выпишут?
— Нет, абсолютно. Даже если бы дали удаление, ну и бог с ним. Такой шанс Александра приложить невозможно упустить, — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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