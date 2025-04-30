«Человек первый год в КХЛ…» Серебряков — о вызывающем поведении игрока «Локомотива» Сурина

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал про общение с форвардом «Локомотива» Егором Суриным в седьмом матче серии плей-офф КХЛ (2:3 ОТ, 3-4).

— В седьмой игре серии с «Локомотивом» Егор Сурин подъехал к тебе, что-то начал говорить…

— Да он всю серию так делал, намеренно провоцировал. Мне, если честно, всё равно на это, наоборот, нужных эмоций придаёт. Но в седьмой игре он уже очень некрасиво себя повёл, начал маску поднимать. Для человека, который первый год в КХЛ… Да и вообще! Очень некрасиво. Провоцировать-то можно по-разному. Если кто-то подумал, что я повёлся на это, – то совершенно не так. Думаю, все заметили, что меня это никак не отвлекало. Но просто очень некрасиво. Всегда можно как-то словесно подколоть, что-то сказать, попытаться вывести – это нормально. Тот же Сурин в течение серии подъезжал, говорил: «Я тебе сейчас забью, я попал в ловушку, а сейчас мимо брошу». Пусть говорит что угодно! Но когда начинает трогать шлем, поднимать его, то это уже сильно неправильно, — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.