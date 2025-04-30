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«Человек первый год в КХЛ…» Серебряков — о вызывающем поведении игрока «Локомотива» Сурина

«Человек первый год в КХЛ…» Серебряков — о вызывающем поведении игрока «Локомотива» Сурина
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал про общение с форвардом «Локомотива» Егором Суриным в седьмом матче серии плей-офф КХЛ (2:3 ОТ, 3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

— В седьмой игре серии с «Локомотивом» Егор Сурин подъехал к тебе, что-то начал говорить…
— Да он всю серию так делал, намеренно провоцировал. Мне, если честно, всё равно на это, наоборот, нужных эмоций придаёт. Но в седьмой игре он уже очень некрасиво себя повёл, начал маску поднимать. Для человека, который первый год в КХЛ… Да и вообще! Очень некрасиво. Провоцировать-то можно по-разному. Если кто-то подумал, что я повёлся на это, – то совершенно не так. Думаю, все заметили, что меня это никак не отвлекало. Но просто очень некрасиво. Всегда можно как-то словесно подколоть, что-то сказать, попытаться вывести – это нормально. Тот же Сурин в течение серии подъезжал, говорил: «Я тебе сейчас забью, я попал в ловушку, а сейчас мимо брошу». Пусть говорит что угодно! Но когда начинает трогать шлем, поднимать его, то это уже сильно неправильно, — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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