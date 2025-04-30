Рик Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувера»

Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» объявила, что Рик Токкет покинул пост главного тренера канадского клуба. В текущем сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

«К сожалению, Рик решил покинуть «Ванкувер». Это очень разочаровывающие новости, но мы уважаем решение Рика перейти на новую главу в своей хоккейной карьере. Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы сохранить его, но Токкет почувствовал, что ему нужны перемены. Он хороший друг, хороший тренер. Рик — стойкий парень, и мы желаем ему только самого лучшего в будущем», — заявил президент по хоккейным операциям «Ванкувера» Джим Рутерфорд.

Токкет начал тренерскую карьеру с 2002 года. Специалист возглавил «Кэнакс» в 2023 году по ходу сезона после увольнения Брюса Будро. Помимо «Ванкувера», Токкет являлся главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризоны Койотс».

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.