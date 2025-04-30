Гатиятулин — о Билялетдинове: я слушал его советы, но ключевые решения принимал сам

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о роли экс-наставника казанцев Зинэтулы Билялетдинова в клубе.

«В каждой команде есть человек, который сверху смотрит матчи. Сверху картинка совсем другая, видны тактические моменты. У нас такой человек это Зинэтула Хайдярович. Он видел всё, прошёл через всё в хоккее. Он один из сильнейших и опытных специалистов, и для меня важно его мнение.

Я слушал его советы, но всё-таки я главный тренер и вся ответственность на мне, и ключевые решения принимал тоже я. Он подходил после матча ко мне или уже на следующий день, не во время игры. Каждый тренер в лиге не отказался бы от помощи такого человека, могу только поблагодарить за время и опыт, который он передавал. Это дорогого стоит. Будет он работать с командой в таком формате и дальше – не могу сказать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.