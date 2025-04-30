Генеральный менеджер «Ак Барса» предложил Зарипову и Гарипову работу в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном сотрудничестве с бывшими хоккеистами клуба Данисом Зариповым и Эмилем Гариповым.

«Данису Зарипову ещё в 2023 году, когда он играл и мы завоевали серебро, предлагали встать на тренерский мостик, Зинэтула Хайдярович хотел, чтобы он работал над большинством. Он сам должен для себя решить и понять, какую роль он хочет в клубе, мы открыты, в диалоге с ним, но работать и принимать решения – это немного сложнее, чем играть в хоккей.

С Эмилем Гариповым тоже общались. Когда заканчиваешь и переходишь на другую позицию, того же тренера – это сложный процесс. Нужно год-два биться, пройти все ступени, понять, как выстроена вертикаль, как с ребятами работать более старших возрастов. С детьми когда работаешь, помнить, что есть родители, нужно умение и с ними общаться, тут нужна определённая психология, но мы открыты, если он готов, то его опыт нам пригодится, но нужно учиться. Мы всегда готовы помогать нашим ребятам, есть примеры Глухова и Обухова», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.