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Валиуллин — о Ткачёве и Р. Буше: следим за всеми телодвижениями, изучаем прессу. Интересно

Валиуллин — о Ткачёве и Р. Буше: следим за всеми телодвижениями, изучаем прессу. Интересно
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном приглашении в «Ак Барс» Владимира Ткачёва из «Трактора», а также Рида Буше и Владимира Ткачёва из «Авангарда».

«Что касается нашего Владимира Ткачёва, то, пока идёт плей-офф, некорректно будет что-то говорить на этот счёт, у нас хорошие отношения с «Трактором», всё по завершении сезона. А что касается игроков «Авангарда», которые выходят на рынок – мы изучаем прессу, смотрим, общаемся с агентами, следим за всеми телодвижениями. Нам это интересно», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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