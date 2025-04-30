Валиуллин — о Ткачёве и Р. Буше: следим за всеми телодвижениями, изучаем прессу. Интересно

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном приглашении в «Ак Барс» Владимира Ткачёва из «Трактора», а также Рида Буше и Владимира Ткачёва из «Авангарда».

«Что касается нашего Владимира Ткачёва, то, пока идёт плей-офф, некорректно будет что-то говорить на этот счёт, у нас хорошие отношения с «Трактором», всё по завершении сезона. А что касается игроков «Авангарда», которые выходят на рынок – мы изучаем прессу, смотрим, общаемся с агентами, следим за всеми телодвижениями. Нам это интересно», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4.