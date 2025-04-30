Гатиятулин высказался о возможности приглашения Коннора Макдэвида в «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о гипотетической возможности приглашения капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в казанский клуб.

«Нужно соблюсти баланс по составу, в серии с «Автомобилистом» мы нашли этот баланс, где у каждого звена есть своя роль и хоккеисты её выполняют. Мы общаемся с разными ребятами, и, если пофантазировать, можно называть много фамилий.

Вот, например Коннор Макдэвид. Готов он перейти в «Ак Барс»? Допустим, готов за 750 млн. Но мы же не можем за оставшиеся 100 млн скомплектовать команду. Есть бюджет, в который мы должны вложиться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.