Сезон-2025/2026 КХЛ стартует 5 сентября

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего чемпионата. Сезон-2025/2026 начнётся 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты плей-офф текущего сезона. Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина — 2025.

Отмечается, что полная структура и сроки проведения чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 будут объявлены в июне.

Напомним, счёт в парах 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1-1;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 1-0.