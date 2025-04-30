Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» планирует вернуть вратаря Ахтямова из системы «Торонто»

«Ак Барс» планирует вернуть вратаря Ахтямова из системы «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о возможных изменениях во вратарской бригаде клуба и поделился желанием вернуть из системы «Торонто» казанского воспитанника Артура Ахтямова.

«Во всех клубах есть проблемы с вратарями, ждать, когда иностранцы раскроются, когда есть свои ребята – зачем? Мы им доверяем, нужно и дальше двигаться в этом направлении. Если будет возможность усилиться, то мы готовы вернуть Артура Ахтямова. И Тимур Билялов, и Амир Мифтахов наши воспитанники, не вижу что есть кто-то сильнее чем наши вратари в лиге.

Будем отталкиваться от возможностей бюджета, разговор с Ахтямовым у нас был, мы считаем он готов на роль вратаря в нашей команде, но и Мифтахова мы не сбрасываем со счетов, будем разговаривать с его представителем», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин высказался о возможности приглашения Коннора Макдэвида в «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android