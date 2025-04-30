«Ак Барс» планирует вернуть вратаря Ахтямова из системы «Торонто»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о возможных изменениях во вратарской бригаде клуба и поделился желанием вернуть из системы «Торонто» казанского воспитанника Артура Ахтямова.

«Во всех клубах есть проблемы с вратарями, ждать, когда иностранцы раскроются, когда есть свои ребята – зачем? Мы им доверяем, нужно и дальше двигаться в этом направлении. Если будет возможность усилиться, то мы готовы вернуть Артура Ахтямова. И Тимур Билялов, и Амир Мифтахов наши воспитанники, не вижу что есть кто-то сильнее чем наши вратари в лиге.

Будем отталкиваться от возможностей бюджета, разговор с Ахтямовым у нас был, мы считаем он готов на роль вратаря в нашей команде, но и Мифтахова мы не сбрасываем со счетов, будем разговаривать с его представителем», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.