Генеральный менеджер «Ак Барса» оценил шансы на возвращение Воронкова в КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможном возвращении в казанский клуб форварда «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова.

«Воронков провёл хороший сезон в «Коламбусе», большую часть чемпионата играл в первом звене. Мы общались с ним, он где-то в конце апреля прилетел в Россию, когда буду в Москве мы увидимся с ним, переговорим, но вернуть его к нам в «Ак Барс» с учётом той статистики, которую он показал в этом сезоне будет очень сложно», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Воронков в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 73 матча, где записал на свой счёт 47 (23+24) очков.