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Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о возможном отъезде Галимова и Сафонова в НХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о возможном отъезде Галимова и Сафонова в НХЛ
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об интересе клубов НХЛ к игрокам команды Амиру Мифтахову, Артёму Галимову и Илье Сафонову.

«По каждому было сделано предложение, вёдется диалог. Амиру Мифтахову мы отправили контрактное предложение ещё в декабре. Он решил довести до конца. С января при той статистике, которая была, ему стали поступать предложения. Несколько клубов НХЛ действительно хотят его увести.

По Илье Сафонову мы ещё год назад знали, что его хочет «Чикаго» увести. У них идёт перестройка. Мы будем делать всё, чтобы он остался у нас. Артёмом Галимовым интересуется «Анахайм», он задрафтован клубом. Мы видели контракт, который прислали. Постараемся сохранить его. Мы не можем запрещать им уезжать. Будем стараться их оставить. Всегда рады видеть их здесь», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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