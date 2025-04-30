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Валиуллин — о Марченко: человеческие качества перевесят предложения «Авангарда»

Валиуллин — о Марченко: человеческие качества перевесят предложения «Авангарда»
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о возможном интересе к защитнику клуба Алексею Марченко.

«Мы обсуждали по ходу сезона новый контракт с Алексеем. То, что сейчас выплывает «Авангард» в качестве варианта для продолжения карьеры – это уже работа его представителей. Алексей понимает, какую работу мы провели с ним, как помогли ему с реабилитацией после травмы, когда взяли его из «Локомотива».

Мы уверены, что после переговоров по контракту человеческие качества перевесят предложения «Авангарда». Он порядочный парень в этом плане, и мы сейчас думаем над тем, чтобы его сохранить», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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