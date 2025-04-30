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Гатиятулин рассказал о своих ошибках, которые привели к поражению в серии с «Динамо»

Гатиятулин рассказал о своих ошибках, которые привели к поражению в серии с «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о своих ошибках, которые привели к поражению в серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-4).

«Итоговым результатом мы недовольны. По тому, как мы готовились к плей-офф и как он складывался, мы могли рассчитывать на большее. Что касается серии с «Динамо», сравнивая с предыдущей серией с «Автомобилистом», где мы тоже были на грани – команда правильно отреагировала, когда счёт стал 2-3. Шестой матч мы выиграли, потом в гостях победили в овертайме.

С «Динамо» мы неожиданно оказались в роли фаворитов, а тогда были в роли догоняющих. Возможно, наступила некая успокоенность после 2-0 в серии, думали, что дома одержим победу, уже одной ногой в полуфинале. Это был мой просчёт был перед третьим матчем, подумали, что «Динамо» в этой ситуации будет отыгрываться, раскроется, но они ещё строже стали играть, отдали нам шайбу и ждали наших ошибок и на этих ошибках нас наказали. Потому уже нам пришлось раскрываться.

В четвёртом и пятом матче «Динамо» нас наказывало за каждую ошибку, при этом мы не уступали в игре, достаточно моментов было у нас, игроки правильно действовали в атаке, но в плане реализации «Динамо» лучше себя показало. На шестой матч выходили только на победу, даже при счёте 0:2 после первого периода и 0:4 после второго не было задачи «достойно проиграть». Мы осознанно шли на риск по серии, нам и до этого почти удавалось совершать камбэки, и здесь забили бы мы гол, возможно, смогли бы вернуться в игру, соперник бы занервничал.

Счёт 1:6 никак не отражает наших действий на льду, первый период мы выиграли по броскам, времени в атаке у нас тоже было больше. Вопрос именно в реализации», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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