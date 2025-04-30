Гатиятулин — агенту Евсеева: делали всё для его развития, помешала глупая травма

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировали слова агента защитника казанцев Никиты Евсеева Шуми Бабаева о пренебрежительном отношении клуба к его подопечному.

«Удивлён был такой реакции его агента, потому что Никита с нами с начала предсезонной подготовки. У него были проблемные моменты личного и профессионального отношения к делу, но он нас услышал. Мы сразу сказали ему, неважно, что было раньше, пришёл новый тренерский штаб, мы видим тебя в команде. У тебя есть преимущество, ты лимитчик по возрасту.

Потребовалось время, он обрёл уверенность и забрал место в составе, играл в первых трёх парах, но травма, которая вывела из состава до конца сезона. Мы делали всё совместно для его развития, он позиционировался как шестой защитник, мы рассчитывали, что он будет играть и в плей-офф, но глупое повреждение, которое лишило этой возможности», — заявил Гатиятулин.

«Мы прекрасно понимаем агента, в том году была хуже ситуация, нас обвиняли в дискриминации, но выиграли это дело, и лига встала на нашу сторону. Он альметьевский парень, воспитывался у нас, поднимался до третьей пары. Всё было нормально, никто в вышку его не спускал, если бы не глупая травма, которая помешала ему, он бы играл. Возможно, агент не знает, Никита не говорит ему обстоятельств, не до конца честен был. Но есть и плюсы, мы подняли Степана Терехова, увидели его в деле, он забил первый гол в КХЛ», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.