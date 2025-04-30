Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о вратарях Билялове и Мифтахове

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре вратарей команды Тимура Билялова и Амира Мифтахова.

«Выигрывает и проигрывает команда. По сезону мы разговаривали с вратарями, и моя позиция была сразу им донесена – мы идём тандемом. Учитывали прошлые годы и распределяли нагрузки так, чтобы подвести к плей-офф двух вратарей в хорошей форме. В начале сезона Амир лучше форму набрал, по статистике лучше выглядел, потом набрал форму и Тимур, здорово выглядел.

Ближе к плей-офф уже определялись, кто начинает в играх на вылет, но сразу сказали, что второй должен всегда быть готов заменить первого, если будет необходимость. Возможно, нужно было дать пораньше сыграть Мифтахову, на пятый матч поставить Амира, а не на шестой. Но мы эмоциональных решений не принимали, смотрели по тренировкам, поэтому решили, что пятый матч сыграет Тимур.

На шестой поставили Амира, надеялись, что он поймает кураж, но два пропущенных гола заставили сделать обратную замену. Ни в коем случае не скажу, что кто-то конкретно был виноват в пропущенных шайбах, на льду была команда. У Амира заканчивается контракт, вратарская позиция требует действий, будем над этим думать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.