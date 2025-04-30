Александр Харламов покинул пост генерального директора «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» сообщает, что в связи с завершением срока контракта пост генерального директора покинул Александр Харламов.

«Для меня была огромная честь быть частью команды профессионалов, которая работала на благо клуба и всей хоккейной семьи Нижнего Новгорода. Мы прошли через многое — и сумели не просто выжить, а стать сильнее. Во-первых, я хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина за поддержку и личное участие. Спасибо правительству региона, всем нашим партнёрам, тренерам, игрокам, сотрудникам клуба. И, конечно, слова особой благодарности нашим болельщикам — тем, кто по-настоящему живёт игрой и командой «Торпедо». Нижний Новгород заслуживает больших побед — и я верю, что они обязательно придут. Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути, и желаю клубу побед и новых достижений», — цитирует Харламова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, 4 апреля «Торпедо» объявило об уходе главного тренера команды Игоря Ларионова. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».