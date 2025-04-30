Гатиятулин о Коршкове: Егор большой мастер, но кто мог предположить, как сыграет Галимов?

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выступление Егора Коршкова в прошлом сезоне.

«Каждый сезон – это отдельная история, всегда есть риск, когда дело идёт о новичках и не только о новичках. Если прошлый сезон был хороший, далеко не факт, что новый будет таким же. И наоборот. Когда делали подписания, мы видели игроков на разных позициях, но никто бы не сказал перед сезоном, например, как сыграет Галимов по сезону. Кто-то из новичков рассматривался на лидирующую роль, но на ней проявил себя лучше Артём.

Что касается Коршкова, Егор – мастер с большим опытом, он помог нам в регулярном чемпионате. Что-то не получалось, но где-то в моменте он и как центральный нападающий закрывал позицию. У нас у каждого звена есть своя роль, поэтому когда посчитали по ходу серии с «Автомобилистом», что нужно добавить активности в действиях третьей тройки, агрессивности, рискнули и на эту роль поставили Артура Бровкина.

Это сработало, и мы не стали ничего менять. По-разному может сложиться сезон для каждого, все наши ребята – они игроки КХЛ», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.