Гатиятулин: «Салават Юлаев» выжал максимум из своих моментов, а «Локомотив» не смог

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» (1-1) и оценил свою работу в казанском клубе.

«Время безусловных лидеров прошло, команды подравнялись, сейчас сложно назвать фаворитов. 1-6 мы проиграли «Динамо», но 7-2 выиграли у «Автомобилиста». И мы не владели тотальным преимуществом, не были на голову сильнее, но кто грамотно распоряжается своими моментами, удачными отрезками – тот и выигрывает.

У «Локомотива» было преимущество по моментам в первом матче полуфинальной серии, но выиграл «Салават Юлаев». Из своих минимум моментов они выжали максимум, реализовали их, а «Локомотив» не смог. Когда команды равные, это происходит.

Есть понимание, куда двигаться. Это был первый сезон, когда принимал команду, ни с кем из ребят практически не работал. С некоторыми были знакомы по работе сборной, по молодёжной сборной. Уже по ходу чемпионата знакомились, когда на длинной дистанции узнаёшь игрока, человека, о многих ребятах поменялось мнение, подход другой к работе был. Разговариваем с ребятами и сейчас по окончании сезона говорили, понимание есть.

Для меня как для педагога важно, чтобы игрок прогрессировал, все условия созданы руководством клуба, тренерским штабом, находили варианты, знакомились, старались находить те роли, которые подходят игрокам, и их личные рекорды, которые они побили, об этом говорят», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.