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Гатиятулин: думали переиграть «Динамо» в открытый хоккей, но они сыграли строже

Гатиятулин: думали переиграть «Динамо» в открытый хоккей, но они сыграли строже
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2-4).

«Физическая усталость была, разумеется. У нас была серия с «Автомобилистом» сложная – семь игр, два матча играли. где было два овертайма, где-то и ментально подсаживаешься, и физически. Возможно, где-то это сказывается. Но сказать, что мы полностью уступили полностью физически – так я не скажу.

Удача отвернулась? В это я не верю, но тем не менее фарт присутствует, удачу надо заслужить работой. Где-то недоработали, возможно, моменты возникали. Хоккей – это дело случая, надо быстро принимать решения, чуть клюшка не туда будет направлена, коньки не так развёрнуты — и всё, момент уходит. Можно вспоминать, как два раза в четвёртом матче в пустые ворота Дмитрий Яшкин не забил. Мы свои моменты не использовали, а «Динамо» их использовало.

Будем тот опыт, который получили, брать и двигаться с ним дальше. С «Автомобилистом» мы были догоняющими, а тут после двух игр стали фаворитами, вели по счёту в серии, возможно, где-то и эмоции перехлестнули. Думали, впереди домашняя игра, свои болельщики, они нас гнали вперёд. И мой просчёт, думали, что «Динамо» будет раскрываться.

Готовили и план «А», и план «Б». Нужно было играть по счёту, а подумали, что переиграем в открытый хоккей. «Динамо» сыграло строже, они убрали эмоции, а у не так, как в Москве, всё было чётко, была потеря концентрации, она повлияла на результат», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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