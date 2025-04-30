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Валиуллин: разве ЦСКА, СКА и «Металлург» не хотели кубок? Средний уровень лиги вырос

Валиуллин: разве ЦСКА, СКА и «Металлург» не хотели кубок? Средний уровень лиги вырос
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о задачах казанского клуба и оценил уровень Континентальной хоккейной лиги.

«Мы слышим и читаем всё, все риски видим, понимаем критику. Мы не закрываемся от ответов, пытаемся быть открытыми, отвечать на неудобные вопросы. Мы не превращаемся в середняка, в прошлом году вылетели в первом раунде в пяти играх, но в каждом матче выходили играть на победу.

И в этом году сразу с первого собрания общекомандного доводили до ребят, что у нас клуб с традициями что для нас задача – только первое место. Не медали, выход в плей-офф, проход первого, второго раунда. Только Кубок Гагарина. И когда боролись с «Автомобилистом» и с «Динамо». Мы в сезоне провели 81 матч, и ориентироваться только на последний, который проиграли 1:6… Он был такой, но никто не хотел так его заканчивать.

Задача была выиграть кубок, мы не хотим превращаться в середняка. Уровень игроков, которые к нам приезжают, верят в нас, доказывает это. Уровень лиги и уровень команд разный, раньше было четыре-пять команд, которые спокойно выходили в полуфинал, была градация. Сейчас средний уровень лиги растёт, потолок выравнивает силы. Разве ЦСКА и «Металлург» не хотели кубок? Чемпионы прошлого года вылетают в первом раунде. СКА не хотел?

Чемпионат намного интереснее становится, сейчас многие команды раскрываются, подбор игроков, который могли себе позволить только отдельные команды, доступен многим, новые тренеры приходят со своим видением игры. Предсезонная подготовка поменялась, это тоже влияет. Понимание, как выходить в полуфинал, есть», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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