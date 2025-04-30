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Валиуллин прокомментировал информацию об увольнении Тертышного и Гелашвили

Валиуллин прокомментировал информацию об увольнении Тертышного и Гелашвили
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о вероятности своей отставки по итогам сезона, а также рассказал о судьбе тренера по нападающим Алексея Тертышного и тренера вратарей Георгия Гелашвили. В СМИ ранее появилась информация о расторжении контрактов с Тертышным и Гелашвили из-за неудачного сезона.

«Что касается моего будущего, предпосылок к изменениям должностным и разговоров таких не было, мы продолжаем работать. Сейчас после вылета из плей-офф формируем команду на следующий сезон и двигаемся дальше.

Все тренеры остаются и работают в полном составе. Если что-то в интернете написано об изменениях в тренерском составе – это неверная информация, но мы будем думать, анализировать над усилением и в этом плане», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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