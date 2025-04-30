Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валиуллин — об уходе Шипачёва и Радулова: хотели сделать команду быстрее, видение тренера

Валиуллин — об уходе Шипачёва и Радулова: хотели сделать команду быстрее, видение тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об уходе Вадима Шипачёва и Александра Радулова из казанского клуба.

«У нас была небольшая перестройка, которая вызвала резонанс в СМИ, когда команду покинули Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Александр Радулов. Надо понимать, что никаких недопониманий у нас с ними не было, мы со всеми поддерживаем хорошие отношения, поздравляем с успехами.

Мы хотели сделать команду быстрее, под видение нового тренера и подбирались игроки. Если брать по персоналиям, то Барабанов на хорошем уровне провёл сезон, хотя изначально были сомнения, разговоры, на каком уровне он сыграет, когда вернётся из Америки.

Лидер «Амура» Егор Коршков к нам пришёл, запросы других клубов были выше, но он хотел выигрывать и пришёл к нам. Никто не мог подумать, что место в топ-6 уверенно заберёт Галимов», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Валиуллин прокомментировал информацию об увольнении Тертышного и Гелашвили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android