Валиуллин — об уходе Шипачёва и Радулова: хотели сделать команду быстрее, видение тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об уходе Вадима Шипачёва и Александра Радулова из казанского клуба.

«У нас была небольшая перестройка, которая вызвала резонанс в СМИ, когда команду покинули Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Александр Радулов. Надо понимать, что никаких недопониманий у нас с ними не было, мы со всеми поддерживаем хорошие отношения, поздравляем с успехами.

Мы хотели сделать команду быстрее, под видение нового тренера и подбирались игроки. Если брать по персоналиям, то Барабанов на хорошем уровне провёл сезон, хотя изначально были сомнения, разговоры, на каком уровне он сыграет, когда вернётся из Америки.

Лидер «Амура» Егор Коршков к нам пришёл, запросы других клубов были выше, но он хотел выигрывать и пришёл к нам. Никто не мог подумать, что место в топ-6 уверенно заберёт Галимов», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.