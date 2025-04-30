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Валиуллин — о новой арене для «Ак Барса»: разговоры ведутся уже не первый год

Валиуллин — о новой арене для «Ак Барса»: разговоры ведутся уже не первый год
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможности строительства в Казани более вместительной ледовой арены. На данный момент «Ак Барс» играет на «Татнефть Арене» вместимостью 8900 зрителей. Ледовый дворец был построен в 2005 году к тысячелетию Казани.

«На данный момент если посмотреть хотя бы на то, сколько было у нас заказов на билеты, пожеланий, в том числе и нам поступают, с этой точки, конечно, клубу нужна новая арена.

Но мы все понимаем, в какое время мы живём, есть высшее руководство клуба и республики, которое должно принимать решение, насколько нужна нам новая арена, республике, городу. Но такие разговоры есть, скажу так, они ведутся уже не первый год», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В плей-офф на всех матчах, сыгранных в Казани, были проданы все доступные в продаже билеты. При этом более 2900 зрителей приобрели сезонные абонементы.

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