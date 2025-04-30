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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов делает операцию

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов делает операцию
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что первый вратарь клуба Тимур Билялов может пропустить часть подготовки к следующему сезону из-за операции.

«При подборе игроков надо учитывать завершение контрактов у наших хоккеистов. Заканчивается контракт у Амира Мифтахова, поэтому нужен вратарь, скорее всего, будет, два центра и два крайних нападающих, один защитник. Надо также учитывать, что Тимур Билялов делает операцию, и там срок восстановления уже затягивается. Это тоже нужно учитывать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ХК «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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