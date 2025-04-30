Гатиятулин: моя инициатива была сохранить «Челмет», подводили через высшую лигу Шабанова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о работе клубной системы и вспомнил, как подводил ко взрослому хоккею через матчи за «Челмет» в ВХЛ нападающего «Трактора» Максима Шабанова.

«В этом году мы дали возможность ребятам из чемпионского «Нефтяника», из его системы сыграть за основу. Система работает, пример её работы – это регулярная поставка игроков в первую команду, им нужно время, чтобы стабильно играть в КХЛ, они адаптируются, но главное, что игроки есть, мы их используем.

Важный момент – это переход из молодёжного хоккея во взрослый. Высшая лига – это хорошая ступенька, помню, как мы в «Тракторе» вводили через высшую лигу Максима Шабанова, это была моя инициатива сохранить «Челмет», были разговоры о закрытии команды. Не так много людей сразу попадают в КХЛ из молодёжки, и эта ступенька даёт возможность поближе познакомиться ребятам со взрослым хоккеем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.