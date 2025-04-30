Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: моя инициатива была сохранить «Челмет», подводили через высшую лигу Шабанова

Гатиятулин: моя инициатива была сохранить «Челмет», подводили через высшую лигу Шабанова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о работе клубной системы и вспомнил, как подводил ко взрослому хоккею через матчи за «Челмет» в ВХЛ нападающего «Трактора» Максима Шабанова.

«В этом году мы дали возможность ребятам из чемпионского «Нефтяника», из его системы сыграть за основу. Система работает, пример её работы – это регулярная поставка игроков в первую команду, им нужно время, чтобы стабильно играть в КХЛ, они адаптируются, но главное, что игроки есть, мы их используем.

Важный момент – это переход из молодёжного хоккея во взрослый. Высшая лига – это хорошая ступенька, помню, как мы в «Тракторе» вводили через высшую лигу Максима Шабанова, это была моя инициатива сохранить «Челмет», были разговоры о закрытии команды. Не так много людей сразу попадают в КХЛ из молодёжки, и эта ступенька даёт возможность поближе познакомиться ребятам со взрослым хоккеем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов делает операцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android