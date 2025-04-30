В «Ак Барсе» объяснили необходимость содержать сразу две команды ВХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о работе клубной системы и объяснил, зачем в ней сразу две команды ВХЛ – «Барс» и «Нефтяник».

«У нас планируется большое совещание, где будут приниматься решения по всей системе. В «Барсе» играют те, кто переходит на следующий уровень из «Ирбиса», но недотягивают пока до уровня «Нефтяника». Это такой промежуточный период, по каждому возрасту выходят в профессионалы не более 3-5% игроков. И те ребята, которых мы хотим задействовать, увеличить их количество, воспитывать в первую команду через МХЛ, через ВХЛ в «Барсе» и «Нефтянике».

У нас получил опыт в «Барсе» Радэль Замалтдинов, он играл потом у нас и в плей офф за «Ак Барс», колоссальный опыт получил, Арефьев подключался к основе. Ребята проходят все ступени, обиваются, и это ценно. Возможно, они играли бы и получали этот опыт в молодёжной лиге, но там другой уровень немного.

Тимофей Жулин забил 19 голов в ВХЛ, а если бы он с молодёжного хоккея перешёл сразу в «Нефтяник», то по 20 минут игрового времени он бы там никак не получал. Задачи разные в клубах, «Нефтяник» борется за результат, а в «Барсе» стоит первоочередная задача воспитания ребят для «Ак Барса», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.