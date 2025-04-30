Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин высказался о будущем О'Делла в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с канадским нападающим Эриком О'Деллом, а также высказался о ситуации с легионерами на рынке свободных агентов.

«По Эрику О’Деллу ждём результатов медицинского обследования, общаемся с тренерами, всё-таки он легионер, нужно учитывать все за и против по нему.

Если брать в целом ситуацию на иностранном рынке, в НХЛ и АХЛ, то она заметно лучше, чем в прошлые годы, много у кого заканчивается контракт. Будем смотреть центра и одного или двух защитников, также будем смотреть вратаря», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.