Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин высказался о будущем О'Делла в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин высказался о будущем О'Делла в клубе
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с канадским нападающим Эриком О'Деллом, а также высказался о ситуации с легионерами на рынке свободных агентов.

«По Эрику О’Деллу ждём результатов медицинского обследования, общаемся с тренерами, всё-таки он легионер, нужно учитывать все за и против по нему.

Если брать в целом ситуацию на иностранном рынке, в НХЛ и АХЛ, то она заметно лучше, чем в прошлые годы, много у кого заканчивается контракт. Будем смотреть центра и одного или двух защитников, также будем смотреть вратаря», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
В «Ак Барсе» объяснили необходимость содержать сразу две команды ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android