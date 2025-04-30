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«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция 5-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00

«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция 5-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00
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В ночь с 30 апреля на 1 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча начнётся в 2:00 мск. Счёт в серии – 3-1 в пользу «столичных». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Монреаль» по итогам регулярки занял восьмое место на Востоке, заработав 91 очко по итогам 82 матчей. Канадская команда вышла в плей-офф впервые с 2021 года.

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