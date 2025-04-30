«Интересный феномен!» Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина — о камбэках «Трактора»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался о камбэках челябинского «Трактора» в плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

— Неожиданный сценарий — в стартовом матче серии «Трактора» и московского «Динамо». Бело-голубые вели 2:0 и полностью контролировали ситуацию. Но Челябинск уже не в первый раз в этом плей-офф смог резко добавить во второй половине матча. Такие игры мы регулярно видели в сериях с «Адмиралом» и минским «Динамо», теперь пришла очередь «Динамо» московского. Интересный феномен!

— Дело в психологии или физиологии?

— Не сказал бы, что «Трактор» лучше соперников готов функционально. Если бы так было, то Челябинск избегал бы «качелей» — постоянных подъёмов и спадов, был бы стабилен. Скорее дело в психологии — и очень качественном составе.

У «Трактора» очень ровная линия атаки, как минимум три звена могут сделать результат. У того же московского «Динамо» внутри линии нападения всё-таки есть специализация, и за счёт лучшего баланса атака Челябинска в концовке сделала результат, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

Сегодня, 30 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду московское «Динамо».