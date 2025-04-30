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«Сейчас в этом нет смысла». Тардиф — о включении Овечкина в Зал славы ИИХФ

«Сейчас в этом нет смысла». Тардиф — о включении Овечкина в Зал славы ИИХФ
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможности включения российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал славы ИИХФ.

— Овечкин близок к 1000-й шайбе в НХЛ. Как и когда увековечат его рекорды в ИИХФ?
— Конечно, Александр получит награды от ИИХФ. Но для включения в Зал славы ИИХФ по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придёт. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла, — приводит слова Тардифа Sport24.

Ранее Люк Тардиф поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда по голам в НХЛ.

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