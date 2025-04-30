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Крикунов назвал двух хоккеистов московского «Динамо», которые могут уехать в НХЛ

Крикунов назвал двух хоккеистов московского «Динамо», которые могут уехать в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что хоккеисты московского «Динамо» Дмитрий Рашевский и Максим Джиошвили могут уехать в НХЛ.

«Рашевский вполне может заиграть в НХЛ. Джиошвили тоже может привлечь внимание североамериканских команд. Это достаточно мастеровитые ребята, которые могут проявить себя за океаном», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, 24-летний Рашевский в этом сезоне провёл в регулярном чемпионате КХЛ 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 передачу. 29-летний Джиошвили в 68 встречах регулярного чемпионата забил 11 голов и сделал 13 ассистов.

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