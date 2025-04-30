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Тренер «Салавата» Козлов оштрафован на 300 тысяч рублей после серии со «Спартаком»

Тренер «Салавата» Козлов оштрафован на 300 тысяч рублей после серии со «Спартаком»
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Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Салавата» Виктор Козлов оштрафован на 300 тысяч рублей после серии Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком».

Напомним, Виктор Козлов после четвёртого матча серии Кубка Гагарина — 2025 со «Спартаком» (2:6) высказался о работе судей в игре.

«Я хочу сказать, что в таких играх, когда команды «в кровь» бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие», — заявил Козлов на послематчевом интервью 17 апреля 2025 года.

Уфимский клуб одержал победу в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Спартаком» в семи матчах (4-3). В серии 1/2 финала плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проводит серию с «Локомотивом» (1-1).

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